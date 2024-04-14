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Прошла жеребьёвка турнира WTA-500 в Штутгарте, где сыграют Свёнтек, Соболенко и Рыбакина

Прошла жеребьёвка турнира WTA-500 в Штутгарте, где сыграют Свёнтек, Соболенко и Рыбакина
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Прошла жеребьёвка грунтового турнира категории WTA-500, который состоится в Штутгарте (Германия) с 15 по 21 апреля.

В первом круге турнира пройдёт российское дерби: 17-я ракетка мира Людмила Самсонова встретится с 36-й ракеткой мира Анастасией Потаповой. Екатерина Александрова (16) на старте соревнований сыграет с девятой ракеткой мира из Туниса Онс Жабер, а Вероника Кудерметова (19) встретится с Барборой Крейчиковой (Чехия, 24). Отметим, что в случае победы Кудерметова во втором круге может сыграть с четвёртой ракеткой мира из Казахстана Еленой Рыбакиной.

Действующая чемпионка соревнований и первая ракетка мира из Польши Ига Свёнтек во втором круге сыграет либо с Элизе Мертенс (Бельгия), либо с Татьяной Марией (Германия). Вторая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко во втором раунде встретится либо с испанкой Паулой Бадосой, либо с квалифаером.

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