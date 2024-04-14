«Всегда весело проводить время вместе». Соболенко, Бадоса и Жабер выложили совместное фото

Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко, девятая ракетка мира Онс Жабер из Туниса и испанская теннисистка Паула Бадоса опубликовали совместное фото, на котором спортсменки проводят свой досуг.

«Всегда весело проводить время вместе», — подписали публикацию спортсменки.

Вчера, 13 апреля, теннисистки посетили матч 29-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Штутгарт» и франкфуртский «Айнтрахт». Соответствующее фото Соболенко выложила в своих социальных сетях. Отметим, что сегодня, 14 апреля, прошла жеребьёвка грунтового турнира категории WTA-500, который состоится в Штутгарте (Германия) с 15 по 21 апреля. Арина Соболенко во втором раунде может встретиться с Паулой Бадосой либо с квалифаером. Онс Жабер на старте соревнований сыграет с российской теннисисткой Екатериной Александровой.