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Циципас выиграл все матчи на грунте с 2022 года, в которых забирал первый сет

Циципас выиграл все матчи на грунте с 2022 года, в которых забирал первый сет
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12-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас выиграл все официальные матчи на грунте, начиная с 2022 года, в которых забирал первый сет (баланс побед и поражений — 34-0).

Отметим, что сейчас Циципас играет финал грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) против норвежского теннисиста, 10-й ракетки мира Каспера Рууда. Первый сет этого поединка остался за греком. Циципас обыграл Рууда со счётом 6:1.

Монте-Карло. Финал
14 апреля 2024, воскресенье. 16:10 МСК
Каспер Рууд
10
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		4
6 		6
         
Стефанос Циципас
12
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас

На пути к титульному поединку Циципас провёл пять матчей, четыре из которых закончились его победой в двух сетах. Только полуфинальный матч со второй ракеткой мира Янникрм Синнеррм из Италии грек выиграл в трёх сетах — 6:4, 3:6, 6:4.

Напомним, турнир серии «Мастерс» в Монако проходит с 7 по 14 апреля. Общий призовой фонд соревнования составляет € 5 950 575. Действующим победителем является российский теннисист Андрей Рублёв.

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