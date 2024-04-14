Циципас выиграл все матчи на грунте с 2022 года, в которых забирал первый сет

12-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас выиграл все официальные матчи на грунте, начиная с 2022 года, в которых забирал первый сет (баланс побед и поражений — 34-0).

Отметим, что сейчас Циципас играет финал грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) против норвежского теннисиста, 10-й ракетки мира Каспера Рууда. Первый сет этого поединка остался за греком. Циципас обыграл Рууда со счётом 6:1.

На пути к титульному поединку Циципас провёл пять матчей, четыре из которых закончились его победой в двух сетах. Только полуфинальный матч со второй ракеткой мира Янникрм Синнеррм из Италии грек выиграл в трёх сетах — 6:4, 3:6, 6:4.

Напомним, турнир серии «Мастерс» в Монако проходит с 7 по 14 апреля. Общий призовой фонд соревнования составляет € 5 950 575. Действующим победителем является российский теннисист Андрей Рублёв.