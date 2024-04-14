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Рууд — Циципас: грек уверенно выиграл первый сет финала «Мастерса» в Монте-Карло

В эти минуты проходит финал турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). 12-я ракетка мира Стефанос Циципас из Греции играет с норвежским теннисистом, 10-й ракеткой мира Каспером Руудом. Первый сет финального поединка остался за греком. Циципас обыграл Рууда со счётом 6:1.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Каспер Рууд — Стефанос Циципас в финале турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло.

В полуфинале Циципас одолел вторую ракетку мира Янника Синнера из Италии, а Рууд смог обыграть первого номера рейтинга — сербского теннисиста Новака Джоковича.

Напомним, турнир серии «Мастерс» в Монако проходит с 7 по 14 апреля. Общий призовой фонд соревнования составляет € 5 950 575. Действующим победителем является российский теннисист Андрей Рублёв.