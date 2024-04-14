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Фото: Стефанос Циципас заплакал после победы на «Мастерсе» в Монте-Карло

Фото: Стефанос Циципас заплакал после победы на «Мастерсе» в Монте-Карло
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12-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас заплакал после победы в финальном матче грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Напомним, в битве за титул он обыграл 10-ю ракетку мира Каспера Рууда из Норвегии в двух сетах со счётом 6:1, 6:4.

Фото: ATP

Монте-Карло. Финал
14 апреля 2024, воскресенье. 16:10 МСК
Каспер Рууд
10
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		4
6 		6
         
Стефанос Циципас
12
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас

После того, как Циципас отпраздновал победу со своим боксом, где сидели его отец, Апостолос Циципас, и мама, бывшая советская теннисистка Юлия Сальникова, грек вернулся к своей скамейке и начал плакать. Этот момент попал в официальную трансляцию ATP.

Напомним, на протяжении последнего года Циципас показывал слабый уровень тенниса. Он впервые за почти пять лет выпал из топ-10 рейтинга ATP, а на протяжении нескольких месяцев не мог выиграть даже двух матчей подряд. Многие связывали это с начавшимися отношениями Циципаса с испанкой Паулой Бадосой, которая в последнее время также плохо выступает на турнирах и к тому же страдает из-за травм.

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