Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Если бог существует, спасибо, что сделал это возможным». Циципас — о титуле Монте-Карло

«Если бог существует, спасибо, что сделал это возможным». Циципас — о титуле Монте-Карло
Аудио-версия:
Комментарии

12-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас поделился эмоциями от победы на «Мастерсе» в Монте-Карло (Монако). Напомним, сегодня, 14 апреля, в финальном матче он обыграл 10-ю ракетку мира Каспера Рууда из Норвегии со счётом 6:1, 6:4.

«Я рад, что вышел на корт и продемонстрировал безжалостный теннис. С начала и до конца моя игра была слаженной, и я смог отразить множество сложных ударов Каспера. Действительно очень сложно возвращаться в к хорошей игре, так что выигрывать турниры — ещё более приятное чувство. Я должен сказать спасибо моей семье и друзьям, а также, если бог существует, то и ему за то, что он сделал этот момент возможным. Я чрезвычайно благодарен каждому, кто стоит за этим титулом. Третий раз — еще более особенный, чем первый или второй. Для меня это невероятная победа, которая в моменте стала настоящим испытанием для нервов. Я действительно хотел увидеть эту «тройку». Я невероятно счастлив сегодня», — сказал Циципас в интервью на корте.

Монте-Карло. Финал
14 апреля 2024, воскресенье. 16:10 МСК
Каспер Рууд
10
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		4
6 		6
         
Стефанос Циципас
12
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Материалы по теме
Стефанос Циципас стал победителем «Мастерса» в Монте-Карло, обыграв Рууда в двух сетах
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android