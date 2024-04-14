«Если бог существует, спасибо, что сделал это возможным». Циципас — о титуле Монте-Карло

12-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас поделился эмоциями от победы на «Мастерсе» в Монте-Карло (Монако). Напомним, сегодня, 14 апреля, в финальном матче он обыграл 10-ю ракетку мира Каспера Рууда из Норвегии со счётом 6:1, 6:4.
«Я рад, что вышел на корт и продемонстрировал безжалостный теннис. С начала и до конца моя игра была слаженной, и я смог отразить множество сложных ударов Каспера. Действительно очень сложно возвращаться в к хорошей игре, так что выигрывать турниры — ещё более приятное чувство. Я должен сказать спасибо моей семье и друзьям, а также, если бог существует, то и ему за то, что он сделал этот момент возможным. Я чрезвычайно благодарен каждому, кто стоит за этим титулом. Третий раз — еще более особенный, чем первый или второй. Для меня это невероятная победа, которая в моменте стала настоящим испытанием для нервов. Я действительно хотел увидеть эту «тройку». Я невероятно счастлив сегодня», — сказал Циципас в интервью на корте.
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