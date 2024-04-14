Каспер Рууд высказался о поражении от Циципаса в финале «Мастерса» в Монте-Карло

10-я ракетка мира Каспер Рууд из Норвегии высказался о поражении в финале «Мастерса» в Монте-Карло (Монако). Напомним, сегодня, 14 апреля, норвежец уступил в двух сетах греческому теннисисту Стефаносу Циципасу со счётом 1:6, 4:6.

«Я хотел бы поздравить Стефаноса с очередной победой в Монте-Карло. Тебе явно нравится этот турнир. Ты очень хорошо играл всю неделю. Я знаю, что несколько недель назад ты выпал из топ-10, но ты снова вернулся туда, где, как мне кажется, и находится твоё место. Ты фантастический игрок, особенно на грунте и в Монте-Карло. Это невероятно. Спасибо моей команде. Сегодня кто-то прилетел из Испании, кто-то из Норвегии. Мне жаль, что в этот раз мы снова не смогли одержать победу. Но я чувствую, что мы становимся ближе к завоеванию большого титула. Я с нетерпением жду своего очередного шанса. Мы продолжим усердно работать вместе и, надеюсь, преодолеем последний барьер — выиграем такой крупный турнир, как этот», — сказал Рууд в интервью на корте.

Отметим, что Рууд является трёхкратным финалистом турниров «Большого шлема», финалистом нескольких «Мастерсов» и Итогового турнира ATP. При этом самая большая категория турниров, титулы на которых выиграл норвежец, — ATP-250.