Анна Калинская проиграла в финале квалификации на турнир в Штутгарте

26-я ракетка мира российская спортсменка Анна Калинская проиграла 36-летней теннисистке Саре Эррани из Италии в финале квалификации на турнир WTA-500 в Штутгарте (Германия). Матч закончился в трёх сетах — 6:7 (8:10), 6:3, 2:6.

Игра продолжалась 2 час 20 минут. Россиянка допустила две двойные ошибки и обошла соперницу по подачам навылет, у неё их две, у Эррани нет ни одной. Калинской также удалось реализовать 4 из 7 брейк-пойнтов, в то время как у итальянки реализовано только пять из девяти.

Напомним, турнир WTA-500 в Штутгарте (Германия) пройдёт с 15 по 25 апреля.

Ранее Диане Шнайдер удалось пробиться в основную сетку через квалификацию. Она обыграла 137-ю ракетку мира из Чехии Сару Бейлек со счётом 0:6, 6:4, 6:1.