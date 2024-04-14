Топ-5 теннисистов, которые завоёвывали титул в Монте-Карло три раза и больше

Стал известен топ-5 теннисистов в мире, которые становились обладателями титула в ежегодном «Мастерсе» Монте-Карло (Монако).

1. 11 раз — Рафаэль Надаль становился победителем соревнований. С 2005 по 2012 и с 2016 по 2018 он безоговорочно одерживал верх в теннисных поединках этого «Мастерса»

2. 3 раза — ровно столько шведский теннисист и экс-первая ракетка мира Бьорн Борг побеждал в Монте-Карло в 1977, 1979 и 1980 годах.

3. 3 раза — этого же показателя достиг Томас Мустер, австрийский теннисист и ещё одна бывшая первая ракетка мира. Титул был его в 1992, 1995-1996-х годах.

4. 3 раза — румынский теннисист Илие Настасе забирал победу в 1971-1973-х годах и стал первым теннисистом, которому присвоили звание первой ракетки мира с момента введения рейтинга АТР в 1973 году.

5. 3 раза — греческий теннисист Стефанос Циципас и 12-я ракетка мира стал трёхкратным обладателем титула в Монте-Карло после победы в 2024-м году.