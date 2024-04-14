Стало известно, с кем квалифаер Диана Шнайдер сыграет на турнире в Штутгарте

Стало известно, что соперницей российский теннисистки Дианы Шнайдер будет Паула Бадоса из Испании.

Сама Бадоса проходит в турнир по специальному рейтингу, который даётся спортсменам, если они выбывали из соревнований в связи с травмой сроком от двух до шести лет.

В начале января Бадоса объявила о возвращении на корт после травмы спины из-за которой в 2023 году она досрочно завершила сезон. Сейчас она на 91-м месте рейтинга WTA.

Сама Шнайдер одержала в этом году победу в турнире WTA-250 в Хуахине (Таиланд). В этом сезоне для неё это будет второй турнир в категории WTA-500. В прошлый раз, в Брисбене, она прекратила выступление в первом же круге, проиграв соотечественнице Мирре Андреевой.

Отметим, что сейчас 20-летняя Шнайдер в рейтинге расположена выше, чем её соперница, она 68-я.