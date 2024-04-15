Бывший тренер Джоковича Вайда высказался о прекращении сотрудничества серба с Иванишевичем

Бывший тренер Новака Джоковича, первой ракетки мира, 24-кратного победителя турниров «Большого шлема», Мариан Вайда высказался о недавнем прекращении сотрудничества серба со специалистом Гораном Иванишевичем после пяти лет совместной работы.

«Я этого не ожидал. Читал об этом в газетах, как и все остальные, поэтому мое мнение может быть основано только на том, что я прочитал. Но я был весьма удивлен, потому что в последние несколько лет Новаку было комфортно с Иванишевичем, он был частью команды. Возможно, давление, которое приходится терпеть тренерам стало слишком утомительным и для Иванишевича. Но я в этом не уверен», — приводит слова Вайды Ubitennis.

Напомним, что Иванишевич изначально привлекался как специалист по подаче и был, по сути, вторым тренером серба после Марьяна Вайды, однако после ухода последнего из команды стал в ней главным.