Рейтинг WTA, 15 апреля: Свёнтек лидирует, Касаткина — лучшая из россиянок

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Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновлённый рейтинг в одиночном разряде. В десятке не произошло изменений.

Лучшей из россиянок по-прежнему является Дарья Касаткина, занимающая 11-е место. Также в топ-20 находятся Екатерина Александрова (16-я), Людмила Самсонова (17-я) и Вероника Кудерметова (19-я). Никто из них не изменил позиций в рейтинге.

Лидером рейтинга WTA продолжает оставаться Ига Свёнтек из Польши. На второй строчке расположилась Арина Соболенко (Беларусь), тройку сильнейших замкнула американка Кори Гауфф.

Рейтинг WTA, 15 апреля:

1 (1). Ига Свёнтек (Польша) — 10 835 очков.

2 (2). Арина Соболенко (Беларусь) — 8045.

3 (3). Кори Гауфф (США) — 7205.

4 (4). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5848.

5 (5). Джессика Пегула (США) — 4870.

6 (7). Мария Саккари (Греция)— 4195.

7 (8). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 3995.

8 (9). Маркета Вондроушова (Чехия) — 3895.

9 (6). Онс Жабер (Тунис) — 3658.

10 (10). Елена Остапенко (Латвия) – 3438.

…

11 (11). Дарья Касаткина (Россия) — 3113.

16 (16). Екатерина Александрова (Россия) — 2650.

17 (17). Людмила Самсонова (Россия) — 2550.

19 (19). Вероника Кудерметова (Россия) — 2383.

22 (22). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2141.

26 (26). Анна Калинская (Россия) — 1959.

36 (36). Анастасия Потапова (Россия) — 1502.

43 (39). Мирра Андреева (Россия) — 1343.

45 (45). Анна Блинкова (Россия) — 1275.

62 (62). Диана Шнайдер (Россия) — 1055.

67 (67). Элина Аванесян (Россия) — 1024.

96 (95). Мария Тимофеева (Россия) — 749.

97 (96). Камилла Рахимова (Россия) — 748.

100 (99). Эрика Андреева (Россия) — 742.