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Калинская и Касаткина остались в десятке Чемпионской гонки WTA

Российская теннисистка, 26-я ракетка мира Анна Калинская осталась в десятке сильнейших Чемпионской гонки Женской теннисной ассоциации (WTA). Спортсменка занимает девятое место в рейтинге.

Без изменений у 11-й ракетки мира Дарьи Касаткиной, которая осталась на десятой позиции в рейтинге.

Без изменений и у других россиянок — Анастасии Павлюченковой и Екатерины Александровой.

Тройка сильнейших спортсменок, также, осталась без изменений.

Чемпионская гонка WTA, 15 апреля:

1 (1). Ига Свёнтек (Польша) — 3140 очков.

2 (2). Елена Рыбакина (Казахстан) — 2693.

3 (3). Арина Соболенко (Беларусь) — 2520.

4 (4). Даниэль Коллинз (США) — 2022.

5 (5). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 1785.

6 (6). Кори Гауфф (США) — 1765.

7 (7). Елена Остапенко (Латвия) – 1553.

8 (8). Ясмине Паолини (Италия) — 1472.

9 (9). Анна Калинская (Россия) — 1422.

10 (10). Дарья Касаткина (Россия) — 1358.

…

15 (15). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1147.

16 (16). Екатерина Александрова (Россия) — 1062.

17 (17). Дарья Касаткина (Россия) — 1033.

26 (26). Анастасия Потапова (Россия) — 636.

Полная версия рейтинга доступна на «Чемпионате».