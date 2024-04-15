Калинская и Касаткина остались в десятке Чемпионской гонки WTA

Российская теннисистка, 26-я ракетка мира Анна Калинская осталась в десятке сильнейших Чемпионской гонки Женской теннисной ассоциации (WTA). Спортсменка занимает девятое место в рейтинге.
Без изменений у 11-й ракетки мира Дарьи Касаткиной, которая осталась на десятой позиции в рейтинге.
Без изменений и у других россиянок — Анастасии Павлюченковой и Екатерины Александровой.
Тройка сильнейших спортсменок, также, осталась без изменений.
Чемпионская гонка WTA, 15 апреля:
1 (1). Ига Свёнтек (Польша) — 3140 очков.
2 (2). Елена Рыбакина (Казахстан) — 2693.
3 (3). Арина Соболенко (Беларусь) — 2520.
4 (4). Даниэль Коллинз (США) — 2022.
5 (5). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 1785.
6 (6). Кори Гауфф (США) — 1765.
7 (7). Елена Остапенко (Латвия) – 1553.
8 (8). Ясмине Паолини (Италия) — 1472.
9 (9). Анна Калинская (Россия) — 1422.
10 (10). Дарья Касаткина (Россия) — 1358.
…
15 (15). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1147.
16 (16). Екатерина Александрова (Россия) — 1062.
17 (17). Дарья Касаткина (Россия) — 1033.
26 (26). Анастасия Потапова (Россия) — 636.