Циципас объяснил, почему не планирует выступать с Саккари в миксте на Олимпиаде в Париже

Седьмая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал, почему не планирует играть с гречанкой Марией Саккари в смешанном парном разряде на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция).

«Конечно, Олимпийские игры — это прекрасная возможность сыграть с Марией. Я полностью согласен, что она одна из лучших партнёрш в миксте. У нас было много прекрасных моментов. Но в то же время у нас с братом есть мечта, которую мы хотим осуществить. Мы хотим стать одними из немногих братьев, которые когда-либо играли вместе в теннис на Олимпийских играх. Это главная мечта, я действительно хочу сделать это возможным для нас обоих», — приводит слова Циципаса Tennis Infinity.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.