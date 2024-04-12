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Саккари: хотелось бы выступить в миксте на ОИ-2024, но Циципас не планирует играть

Саккари: хотелось бы выступить в миксте на ОИ-2024, но Циципас не планирует играть
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Шестая ракетка мира греческая теннисистка Мария Саккари сообщила, что, скорее всего, не сыграет с соотечественником Стефаносом Циципасом в смешанном парном разряде на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция).

«Мне бы хотелось выступить в миксте, потому что я действительно считаю, что у нас хорошие шансы. Но, насколько я знаю, Стефанос не планирует играть в миксте, потому что хочет выступить в парном разряде со своим братом», — приводит слова Саккари Tennis Infinity.

Напомним, на Олимпийских играх, прошедший в 2021 году в Токио (Япония). Саккари и Циципас дошли до четвертьфинала в смешанном парном разряде. Победителями этих соревнований стали российские теннисисты Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублёв.

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