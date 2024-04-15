Андреева — Подороска: текстовая онлайн-трансляция матча первого круга турнира в Руане

Сегодня, 15 апреля, 43-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева и 65-й ракетка мира представительница Аргентины Надия Подороска встретятся в матче первого круга грунтового турнира категории WTA-250 в Руане (Франция). Поединок поставлен вторым запуском на центральном корте и начнётся не раньше 15:30 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Мирра Андреева — Надия Подороска в первом круге турнира в Руане.

Счёт личных встреч — 1-0 в пользу Андреевой. Российская спортсменка выиграла в прошлом году в полуфинале грунтового турнира ITF в Кьяссо (Швейцария) со счётом 6:4, 6:0. Соревнования в Руане завершатся 21 апреля. Из россиянок, помимо Андреевой, на турнире выступят Анастасия Павлюченкова, Анна Блинкова, Элина Аванесян и Полина Кудерметова.