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Андреева — Подороска: текстовая онлайн-трансляция матча первого круга турнира в Руане

Андреева — Подороска: текстовая онлайн-трансляция матча первого круга турнира в Руане
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Сегодня, 15 апреля, 43-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева и 65-й ракетка мира представительница Аргентины Надия Подороска встретятся в матче первого круга грунтового турнира категории WTA-250 в Руане (Франция). Поединок поставлен вторым запуском на центральном корте и начнётся не раньше 15:30 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Мирра Андреева — Надия Подороска в первом круге турнира в Руане.

Руан. 1-й круг
15 апреля 2024, понедельник. 15:30 МСК
Надия Подороска
Аргентина
Надия Подороска
Н. Подороска
Не начался
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Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Счёт личных встреч — 1-0 в пользу Андреевой. Российская спортсменка выиграла в прошлом году в полуфинале грунтового турнира ITF в Кьяссо (Швейцария) со счётом 6:4, 6:0. Соревнования в Руане завершатся 21 апреля. Из россиянок, помимо Андреевой, на турнире выступят Анастасия Павлюченкова, Анна Блинкова, Элина Аванесян и Полина Кудерметова.

Расписание турнира WTA-250 в Руане
Турнирная сетка соревнований
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