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Рафаэль Надаль подтвердил участие на турнире в Барселоне

Рафаэль Надаль подтвердил участие на турнире в Барселоне
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль подтвердил, что выступит на грунтовом турнире категории ATP-500 в Барселоне (Испания).

«Я приехал сюда и отложил принятие решения на последнюю минуту, потому что не знал, смогу ли сыграть. Завтра я выйду на корт. Для меня возможность сыграть в Барселоне — это подарок. Я воспринимаю этот год как последний в карьере и намерен наслаждаться каждым моментом», — сказал Надаль на пресс-конференции.

В матче первого круга турнира в Барселоне Рафаэлю Надалю предстоит встретиться с представителем Италии Флавио Коболли (62-й в рейтинге ATP). Игра состоится завтра, 16 апреля. Турнир в Барселоне завершится 21 апреля.

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