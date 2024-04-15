Циципас считает, что Надаля можно будет увидеть в финале турнира в Барселоне

Греческий теннисист и 12-я ракетка мира Стефанос Циципас заявил, что экс-первая ракетка мира и испанский теннисист Рафаэль Надаль без проблем доберётся до финала Барселоны, потому что у него есть тот самый жесткий теннис, позволяющий обыгрывать соперника в два счёта.

«Ну, я бы сказал, что Рафа, независимо от того, играл ли он вообще или это его первый турнир, мы все знаем, на что способен он и как быстро может приспособиться к одному из своих любимых покрытий — грунтовый корт. Я не удивлюсь, если мы увидим Рафу в финале Барселоны, потому что это то, что он делал снова и снова на протяжении многих лет.

Что у него действительно есть, так это конкурентоспособность и жёсткий теннис, когда он набирает обороты, которые со стороны иногда кажутся неудержимыми. На корте всё по-другому, потому что ты чувствуешь его мяч. Когда вы смотрите, вы получаете только визуальное ощущение, но у меня включены все шесть ощущений, и они активируются, когда мне приходится встретиться с ним лицом к лицу. Я думаю, что он — настоящий вызов на грунте.

Играет ли он сейчас, скажем так, на более поздних этапах своей карьеры или на предыдущих, я думаю, что сейчас у него есть то, чего у него не было раньше, — это опыт, и он наверняка знает способы завоевывать очки и побеждать в более экономичном режиме, чем он был раньше», — сказал Циципас во время пресс-конференции в Монте-Карло.

Напомним, несколько дней назад сам Надаль выкладывал фото из Барселоны в свои социальные сети, где рассказывал, что приехал, чтобы потренироваться и попробовать поиграть, поэтому участие в турнире он не гарантирует.