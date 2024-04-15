16-летняя Мирра Андреева одержала уверенную победу на старте турнира в Руане

43-я ракетка мира, 16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева успешно стартовала на грунтовом турнире категории WTA-250 в Руане (Франция), призовой фонд которого составил более € 232 тыс.

В матче первого круга Андреева (5) со счётом 6:1, 6:3 обыграла 65-ю ракетку мира из Аргентины Надию Подороску.

Встреча Андреевой с Подороской продлилась 1 час и 16 минут. В её рамках Андреева два раза подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету её соперницы ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти.

Следующей соперницей младшей из сестёр Андреевых в Руане станет победительница матча Элина Аванесян (Россия) — Фиона Ферро (Франция, Q).