16-летняя Мирра Андреева одержала уверенную победу на старте турнира в Руане
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43-я ракетка мира, 16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева успешно стартовала на грунтовом турнире категории WTA-250 в Руане (Франция), призовой фонд которого составил более € 232 тыс.
В матче первого круга Андреева (5) со счётом 6:1, 6:3 обыграла 65-ю ракетку мира из Аргентины Надию Подороску.
Руан. 1-й круг
15 апреля 2024, понедельник. 16:05 МСК
65
Надия Подороска
Н. Подороска
Окончен
0 : 2
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|2
|3
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|3
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|6
43
Мирра Андреева
М. Андреева
Встреча Андреевой с Подороской продлилась 1 час и 16 минут. В её рамках Андреева два раза подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету её соперницы ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти.
Следующей соперницей младшей из сестёр Андреевых в Руане станет победительница матча Элина Аванесян (Россия) — Фиона Ферро (Франция, Q).
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