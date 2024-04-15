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16-летняя Мирра Андреева одержала уверенную победу на старте турнира в Руане

16-летняя Мирра Андреева одержала уверенную победу на старте турнира в Руане
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43-я ракетка мира, 16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева успешно стартовала на грунтовом турнире категории WTA-250 в Руане (Франция), призовой фонд которого составил более € 232 тыс.

В матче первого круга Андреева (5) со счётом 6:1, 6:3 обыграла 65-ю ракетку мира из Аргентины Надию Подороску.

Руан. 1-й круг
15 апреля 2024, понедельник. 16:05 МСК
Надия Подороска
65
Аргентина
Надия Подороска
Н. Подороска
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		3
6 		6
         
Мирра Андреева
43
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Встреча Андреевой с Подороской продлилась 1 час и 16 минут. В её рамках Андреева два раза подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету её соперницы ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти.

Следующей соперницей младшей из сестёр Андреевых в Руане станет победительница матча Элина Аванесян (Россия) — Фиона Ферро (Франция, Q).

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