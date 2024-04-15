Циципас раскритиковал теннисистов, которые спорят с судьями. Это выпад в адрес Медведева?

Грек Стефанос Циципас победил в финале «Мастерса» в Монте-Карло норвежца Каспера Рууда — 6:1, 6:4. Это 11-й в карьере титул для Стефаноса и третий выигранный «тысячник». Предыдущие два «Мастерса» Циципас также взял в Монте-Карло — в 2021-м и 2022-м. Он получил € 919 тыс. за титул и покорил рубеж в $ 30 млн призовых за карьеру. 25-летний Стефанос стал 13-м игроком в истории, кому это удалось.

Циципас также вернулся в топ-10 рейтинга ATP, поднявшись с 12-го на 7-е место. Большой успех для грека, который как минимум частично реабилитировался за невнятные результаты в течение последних месяцев. Стефанос уверенно играет на грунте, несколько крупных турниров на котором ещё впереди. Возможно, вскоре он поднимется в топ-5.

Циципас в интервью на корте и за его пределами делал комплименты своему сопернику Рууду, а также отмечал важность очередного титула в Монте-Карло для себя. Несколько странным на этом фоне выглядит единственный пост Стефаноса в соцсети X (ранее Twitter) после финала. В нём грек вообще не касается темы своей победы на крупном турнире, а внезапно критикует теннисистов, которые оспаривают решения судей во время матчей.

«Смотреть, как теннисисты спорят с судьями на вышке – то же самое, что наблюдать, как я убеждаю GPS, что знаю короткий путь», – написал Циципас.

Стефанос Циципас с титулом «Мастерса» в Монте-Карло Фото: Julian Finney/Getty Images

Стефанос прямо не называет каких-то имён, но некоторые любители тенниса в комментариях оценили его публикацию как выпад в адрес Даниила Медведева и Хольгера Руне. Именно россиянин и датчанин несколько раз спорили с судьями на вышке. Особенно активно это делал Медведев, которого фанаты упоминали чаще всего под постом Циципаса.

«Я уважаю тебя, но не начинай разжигать конфликт с Даниилом. Ты без причины бросаешь тень на него. Линейные судьи всю неделю вели себя ужасно в отношении нескольких игроков, не только Медведева», — написал один из фанатов.

Стоит признать, что судьи действительно напринимали много ошибочных решений в Монте-Карло. Всё-таки на грунте система фиксации аутов пока не так отлажена, как на харде. Медведев страдал от неправильных трактовок рефери в матчах с Гаэлем Монфисом и Кареном Хачановым. Хольгер Руне вполне уместно выражал недовольство работой судьи в матче с Янником Синнером. Но, пожалуй, самая вопиющая ошибка рефери, больше всего повлиявшая на результат, состоялась в полуфинале между Синнером и Циципасом. На этот раз Янник был в роли жертвы. В пятом гейме третьего сета судья на вышке Аурелия Турт не зафиксировала аут во время второй подачи Циципаса при «больше» у Синнера. Вместо брейка и счёта 4:1 стало «ровно» и потом 3:2. Итальянец не стал вступать в словесную перепалку с Турт, ведя себя традиционно сдержанно. Хотя Янник наверняка закрыл бы матч в свою пользу, если бы повёл с двумя брейками. Но в последних геймах итальянец страдал от повреждения и явно играл не в полную силу, что позволило Циципасу дожать его.

При этом сам Стефанос в том же матче с Синнером на старте третьего сета в более безобидном эпизоде спорил с судьёй, пусть и не так эмоционально, как Медведев и Руне.

Зачем же Циципас написал свой пост уже после титула в Монте-Карло? Однозначный ответ на этот вопрос может дать только он сам. Стефанос любит оставлять загадочные публикации в соцсетях, но эта выглядит особенно странной даже по его меркам, особенно с учётом только что выигранного титула. Неужели он хочет снова разжечь конфликт с Даниилом? У теннисистов складывались непростые отношения со времён «Мастерса» в Майами в 2018-м, но в последнее время всё шло к улучшению.

Циципас и Медведев в прошлом месяце провели совместную тренировку в Индиан-Уэллсе. Грек тогда призвал не вспоминать их конфликт, поскольку все разногласия уже давно в прошлом.

«Тот старый конфликт – давняя история. Что бы ни случилось… Это было давно. Мне кажется, люди всё ещё ждут каких-то разногласий или вражды между нами, но это уже давно в прошлом, и сейчас я не придаю этому особого значения», — сказал Стефанос после тренировки.

Стефанос Циципас и Даниил Медведев после тренировки в Индиан-Уэллсе Фото: пресс-служба BNP Paribas Open

«Мне кажется, сейчас у нас с Циципасом совершенно нормальные уважительные отношения. Кто знает, может, на корте ещё будут какие-то споры. Но, по-моему, у нас всё развивалось только в положительную сторону. Сейчас мы уважаем друг друга как спортсмены и совершенно спокойно друг к другу относимся», — говорил после этого Даниил.

Возможно, поспешными оказались выводы по поводу окончательного затухания конфликта между Циципасом и Медведевым. Не факт, что при встрече грека и россиянина на корте случится какой-то инцидент, но публикация Стефаноса наверняка придётся не по душе Даниилу и точно не поспособствует дальнейшему налаживанию коммуникации.