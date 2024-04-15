Фото: экс первая ракетка мира Кончита Мартинес тренирует Мирру Андрееву в Руане

Чемпионка Уимблдона-1994, обладательница 32 титулов WTA, бывшая первая ракетка мира испанская теннисистка, а ныне тренер Кончита Мартинес находится на грунтовом турнире WTA-250 в Руане (Франция), где, по информации местных журналистов, тренирует 43-й номер рейтинга WTA, 16-летнюю россиянку Мирру Андрееву.

Мартинес была замечена на тренировке Андреевой (об этом свидетельствует фото), Кончита активно участвовала в процессе. К тому же титулованная испанка находилась в боксе юной россиянки во время её стартового матча.

Напомним, в матче первого круга Андреева (5) со счётом 6:1, 6:3 обыграла 65-ю ракетку мира из Аргентины Надию Подороску.

Отметим, что на данный момент официального подтверждения того, что Андреева начала сотрудничать с Мартинес, нет.