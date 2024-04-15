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«На пенсии было скучно». Дисквалифицированный Микаэль Имер передумал завершать карьеру

«На пенсии было скучно». Дисквалифицированный Микаэль Имер передумал завершать карьеру
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Бывшая 50-я ракетка мира, 25-летний шведский теннисист Микаэль Имер сообщил о решении возобновить профессиональную карьеру и вернуться в тур.

Напомним, в августе 2023 года Имер попрощался со спортом. Предположительно, это решение было вызвано случившейся дисквалификацией. Спортсмен был обвинён в нарушении антидопинговых правил после того, как пропустил три тестирования за год во внесоревновательный период. Микаэль оспорил это решение в независимом арбитраже, после чего был оправдан. Однако после апелляции Спортивный арбитражный суд (CAS) всё же принял решение отстранить Имера от участия в профессиональных турнирах на 18 месяцев.

«На пенсии было скучно, увидимся через восемь месяцев», — написал Имер в своих социальных сетях.

Когда и на каком конкретно турнире Имер вернётся в ATP-тур, пока неизвестно. Его дисквалификация закончится 17 января 2025 года.

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