«Я ничего не нарушал!» Очередной скандал с баном топ-теннисиста за пропуск допинг-тестов

В современном профессиональном спорте можно получить допинг-дисквалификацию даже в том случае, если не доказано, что ты принимал запрещённые препараты. Достаточно три раза не пообщаться с допинг-офицерами, которые могут появиться на пороге твоего дома буквально в любой момент, — и ты уже вне игры. Именно это произошло с 24-летним шведским теннисистом Микаэлем Имером, первой ракеткой страны.

Эта история тянется ещё с 2021 года. В январе 2022-го Международная федерация тенниса (ITF) обвинила спортсмена в том, что он пропустил три тестирования за год во внесоревновательный период. Имер оспорил это решение в независимом арбитраже, после чего был оправдан. Однако после апелляции Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение отстранить Микаэля от участия в профессиональных турнирах на 18 месяцев.

Микаэль Имер на Australian Open — 2023 Фото: Mackenzie Sweetnam/Getty Images

Узнав о решении, теннисист выступил с заявлением в «Твиттере». По его словам, он не признаёт себя виновным. «В январе 2022 года ITF обвинила меня в потенциальном нарушении антидопинговых правил. Я пропустил три теста за год во внесоревновательный период. Я оспорил это обвинение во время слушаний. В июне 2022 года Независимый арбитраж оправдал меня. ITF обжаловала это решение, несмотря на мнение трёх судей. CAS удовлетворил их просьбу.

Вчера мне стало известно, что CAS отстранил меня от профессионального тенниса на 18 месяцев, хотя я никогда не употреблял запрещённые препараты. И меня не обвиняли в том, что я их употребляю. Меня уже однажды оправдали; кроме того, я не считаю, что было совершено третье правонарушение. Поэтому я считаю несправедливым возобновление дела и то, что меня признали виновным. При этом мне трудно понять, почему отстранение на 18 месяцев является справедливым наказанием. Я понимаю, что эти правила были введены для защиты целостности нашего спорта и что они существуют не просто так. Однако не считаю, что нарушил эти правила. Моя совесть чиста перед богом», — написал Имер.

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Кто такой Микаэль Имер

Имер, швед эфиопского происхождения, — единственный представитель этой скандинавской страны в топ-100 рейтинга ATP. Он занимает 51-ю строчку, но в ближайшее время по очевидным причинам будет потихоньку сползать. Одиночных титулов на уровне ATP у Микаэля нет, да и финал пока всего один. В августе 2021-го Имер разгромно проиграл белорусу Илье Ивашко в финале Уинстон-Сейлема — 0:6, 2:6.

Зато у Микаэля имеется один титул в парном разряде, завоёванный в паре со старшим братом Элиасом. Элиас Имер является 166-й ракеткой мира. На Уимблдонском турнире нынешнего года Имер-младший дошёл до 1/16 финала, где его обыграл колумбиец Даниэль Галан со счётом 2:6, 7:6 (7:2), 6:7 (5:7), 6:3, 6:1. Микаэль уже в четвёртый раз дошёл до третьего круга на ТБШ, но дальше пока не забирался.

Случай с Имером стал уже вторым подобным инцидентом в июле. Ранее в этом месяце за точно такое же нарушение дисквалифицировали 22-летнего американца Дженсона Бруксби, занимающего 103-е место в рейтинге ATP. Тот тоже всё отрицал.

«Я никогда не проваливал допинг-тесты и не принимал никаких веществ, которые были бы запрещены правилами. Временное отстранение не является признанием того, что я сделал что-то не так. Я отрицаю любые обвинения и собираюсь обратиться в арбитражный суд.

Протоколы антидопинговой программы существуют для защиты чистоты нашего спорта, и я уважаю все эти правила. Один из предполагаемых пропущенных тестов прошёл в июне 2022 года, за два дня до старта турнира ATP в Нидерландах. Я находился в официальном отеле турнира и сообщил время, когда буду в своём номере. С нетерпением жду возможности предоставить все доказательства», — приводит слова Бруксби Associated Press.

А что говорят топы?

По ходу Уимблдона на вопрос о Бруксби ответил чемпион US Open 2021 года Даниил Медведев. Россиянин вспомнил, как сам пропустил два теста. «Что касается Бруксби, я не знаком с деталями, но из того, что слышал от тренеров, он говорит, что они стучались не в ту дверь или что-то такое. Я сам однажды два теста пропустил, в свой первый год в системе АДАМС. Это нелегко.

Представьте, что вы не женаты и в последний момент решили остаться на ночь у своей девушки, которая живёт в часе езды от вас. И забыли поменять время тестирования. Это один пропущенный тест. Так очень быстро дойти до трёх. На мне долго висело два пропущенных теста, и я следил за тем, чтобы не пропустить ещё один. С тех пор ни разу не пропускал», — говорил Медведев на одной из пресс-конференций.

А шестая ракетка мира, 20-летний датский теннисист Хольгер Руне признавался, что изрядно нервничает из-за необходимости постоянно быть доступным. «Однажды я услышал звонок в дверь у себя дома (на балконе не слышно). Приходится сидеть у двери в ожидании по часу каждый день. И так семь дней в неделю, 52 недели в году. Очень напрягает ежедневное обновление этих тайм-слотов [для допинг-офицеров], потому что мы много путешествуем. Можно было бы предоставить хотя бы возможность перезвонить в ответ на пропущенный звонок и сказать, чтобы они вернулись, если уж пропустил звонок в дверь. Но им запрещено отвечать на телефонные звонки», — писал он в своём «твиттере».