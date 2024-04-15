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Свёнтек – об ОИ-2024: тур в этом году насыщенный. После Уимблдона будет не до отдыха

Свёнтек – об ОИ-2024: тур в этом году насыщенный. После Уимблдона будет не до отдыха
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Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек рассказала, планирует ли она менять график в преддверии летних Олимпийских игр в Париже.

— Этот сезон особенный. В этом году пройдёт Олимпиада. Насколько для вас важны Игры? Планируете ли вы менять свой график, чтобы максимально к ним подготовиться?
— Я бы не сказала, что перед Олимпиадой есть пространство для манёвра с расписанием, если ты хочешь играть на грунте и траве. А я всегда хочу это делать. График особо никак не поменяешь.

Очевидно, что я не собираюсь отдыхать после Уимблдона. Отпуск подождёт. Может быть, после этого мы как-то скорректируем расписание, чтобы я могла как следует отдохнуть. Да, тур в этом году очень насыщенный. Когда к этому добавляется ещё один важный турнир, нелегко маневрировать, но мы сделаем всё возможное, — сказала Свёнтек на пресс-конференции в преддверии турнира в Штутгарте (Германия).

Напомним, Уимблдон, который традиционно проводится на травяном покрытии, состоится с 1 по 14 июля. Летние Олимпийские игры в Париже состоятся с 26 июля по 11 августа. Теннисный турнир пройдёт на грунтовом покрытии.

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