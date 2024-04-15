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20-летняя Диана Шнайдер проиграла Пауле Бадосе в первом круге турнира в Штутгарте

20-летняя Диана Шнайдер проиграла Пауле Бадосе в первом круге турнира в Штутгарте
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62-я ракетка мира, 20-летняя российская теннисистка Диана Шнайдер не сумела пробиться во второй круг грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия).

В матче первого раунда Шнайдер, пробившаяся в основную сетку через квалификацию, со счётом 3:6, 4:6 проиграла бывшей второй ракетке мира представительнице Испании Пауле Бадосе (текущий рейтинг – 93-я ракетка мира).

Штутгарт. 1-й круг
15 апреля 2024, понедельник. 19:40 МСК
Диана Шнайдер
62
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Паула Бадоса
93
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса

Встреча Шнайдер с Бадосой продлилась 1 час и 42 минуты. В её рамках Шнайдер один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и не реализовала восемь заработанных брейк-пойнтов. На счету Бадосы четыре эйса, 10 двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

Следующей соперницей Бадосы в Штутгарте станет вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко (2).

Сетка турнира WTA-500 в Штутгарте
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