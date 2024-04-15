20-летняя Диана Шнайдер проиграла Пауле Бадосе в первом круге турнира в Штутгарте

62-я ракетка мира, 20-летняя российская теннисистка Диана Шнайдер не сумела пробиться во второй круг грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия).

В матче первого раунда Шнайдер, пробившаяся в основную сетку через квалификацию, со счётом 3:6, 4:6 проиграла бывшей второй ракетке мира представительнице Испании Пауле Бадосе (текущий рейтинг – 93-я ракетка мира).

Встреча Шнайдер с Бадосой продлилась 1 час и 42 минуты. В её рамках Шнайдер один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и не реализовала восемь заработанных брейк-пойнтов. На счету Бадосы четыре эйса, 10 двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

Следующей соперницей Бадосы в Штутгарте станет вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко (2).