36-летняя Зигемунд рассказала, задумывается ли она о завершении карьеры

84-я ракетка мира, 36-летняя немецкая теннисистка Лаура Зигемунд рассказала, задумывается ли она о завершении карьеры.

— Сейчас это популярная тема среди многих теннисистов, которые близки к завершению карьеры. Некоторые даже говорят, что это их последний год в туре. Других раздражает эта тема, о которой мы постоянно спрашиваем. Как вы к этому относитесь?

— Думаю, это обычный вопрос. Конечно, если задавать его постоянно, он может надоесть (улыбается). Лично я просто наслаждаюсь моментом. Я действительно счастлива, что, учитывая возраст, я довольно хорошо чувствую себя физически. Так было не всегда. Так что, повторюсь, я стараюсь использовать момент по максимуму, и, честно говоря, я не заглядываю так далеко.

На парный разряд у меня гораздо больше планов, так что я определённо буду выступать в парах дольше. Но, знаете, в одиночке дела тоже идут отлично. Пока что я чувствую, что могу играть в свой теннис, и физически я тоже в порядке. Конечно, это сложно, мне нужно много восстанавливаться и всё такое, но пока я чувствую себя хорошо и могу выступать, я действительно наслаждаюсь игрой. Так что на данный момент я не задумываюсь о завершении карьеры, нет, — приводит слова Зигемунд пресс-служба турнира.