Ига Свёнтек обошла Дэвенпорт по количеству недель на первой строчке рейтинга WTA
Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», польская теннисистка Ига Свёнтек проводит 99-ю неделю в качестве первой ракетки мира.
Впервые полька возглавила рейтинг 4 апреля 2022 года, когда из рейтинга убрали завершившую карьеру австралийку Эшли Барти.
После традиционного недельного обновления рейтинга Свёнтек обошла американку Линдсей Дэвенпорт и заняла девятое место по общему количеству недель в статусе первой ракетки мира.
Общий список выглядит следующим образом:
- Штеффи Граф (377 недель в статусе №1 рейтинга WTA);
- Мартина Навратилова (332);
- Серена Уильямс (319);
- Крис Эверт (260);
- Мартина Хингис (209);
- Моника Селеш (178);
- Эшли Барти (121);
- Жюстин Энен (117);
- Ига Свёнтек (99);
- Линдсей Дэвенпорт (98);
- Каролина Возняцки (71);
- Симона Халеп (64).
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