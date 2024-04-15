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Ига Свёнтек обошла Дэвенпорт по количеству недель на первой строчке рейтинга WTA

Ига Свёнтек обошла Дэвенпорт по количеству недель на первой строчке рейтинга WTA
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Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», польская теннисистка Ига Свёнтек проводит 99-ю неделю в качестве первой ракетки мира.

Впервые полька возглавила рейтинг 4 апреля 2022 года, когда из рейтинга убрали завершившую карьеру австралийку Эшли Барти.

После традиционного недельного обновления рейтинга Свёнтек обошла американку Линдсей Дэвенпорт и заняла девятое место по общему количеству недель в статусе первой ракетки мира.

Общий список выглядит следующим образом:

  1. Штеффи Граф (377 недель в статусе №1 рейтинга WTA);
  2. Мартина Навратилова (332);
  3. Серена Уильямс (319);
  4. Крис Эверт (260);
  5. Мартина Хингис (209);
  6. Моника Селеш (178);
  7. Эшли Барти (121);
  8. Жюстин Энен (117);
  9. Ига Свёнтек (99);
  10. Линдсей Дэвенпорт (98);
  11. Каролина Возняцки (71);
  12. Симона Халеп (64).
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