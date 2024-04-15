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Ига Свёнтек обошла Дэвенпорт по количеству недель на первой строчке рейтинга WTA

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», польская теннисистка Ига Свёнтек проводит 99-ю неделю в качестве первой ракетки мира.

Впервые полька возглавила рейтинг 4 апреля 2022 года, когда из рейтинга убрали завершившую карьеру австралийку Эшли Барти.

После традиционного недельного обновления рейтинга Свёнтек обошла американку Линдсей Дэвенпорт и заняла девятое место по общему количеству недель в статусе первой ракетки мира.

Общий список выглядит следующим образом: