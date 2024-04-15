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Мирра Андреева впервые высказалась о сотрудничестве с Кончитой Мартинес

Мирра Андреева впервые высказалась о сотрудничестве с Кончитой Мартинес
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43-я ракетка мира, 16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о сотрудничестве с чемпионкой Уимблдона-1994, обладательницей 32 титулов WTA, бывшей второй ракеткой мира испанской теннисисткой, а ныне тренером Кончитой Мартинес.

Андреева пояснила, что начала работать с Мартинес «две-три недели назад», их познакомил её агент. По словам Мирры, пробная неделя тренировок прошла хорошо, на турнире в Руане (Франция) они проверяют своё взаимодействие в рамках соревнований.

«Пока всё идёт хорошо. Мне всё нравится, надеюсь, что ей тоже. Посмотрим, как всё пройдёт (в Руане), а потом будем решать, какие турниры проводить дальше. Не могу сказать, что есть какие-то особенные аспекты моей игры, над которыми мы работаем. Но первое, за что мы взялись, это мой резаный удар, потому что она хорошо в этом разбирается как бывший игрок. Она показала мне несколько приёмов, и я стараюсь использовать их, когда у меня есть время и возможность на корте», — приводит слова Андреевой пресс-служба WTA.

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