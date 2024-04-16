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Видео: Рафаэль Надаль замечен с сыном на турнире в Барселоне

Видео: Рафаэль Надаль замечен с сыном на турнире в Барселоне
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль был замечен с сыном, Рафаэлем Надалем-младшим, в Барселоне (Испания), где планирует выступить на стартовавшем грунтовом турнире категории ATP-500. Младший Надаль уже по традиции держал в руках теннисную ракетку.

В матче первого круга Барселоны Надаль сразится с 62-й ракеткой мира 21-летним итальянцем Флавио Коболли.

Напомним, 37-летний Надаль пытался вернуться в тур на американской серии турниров, однако это не увенчалось успехом, теннисист заявил, что пока не готов к выступлению на подобном уровне. При этом американские зрители всё же увидели Рафаэля на корте — он принял участие в выставочном матче с Карлосом Алькарасом, который прошёл в Лас-Вегасе. Надаль эту встречу проиграл.

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