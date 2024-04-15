Двойное фиаско в Барселоне. Сафиуллин и Котов неудачно стартовали на «пятисотнике»

В понедельник, 15 апреля, в Барселоне (Испания) стартовал грунтовый турнир категории ATP-500. Первые два номера посева изначально получили двукратный чемпион турниров «Большого шлема» Карлос Алькарас, занимающий третье место в рейтинге ATP, и шестая ракетка мира Андрей Рублёв.

Однако ещё в минувшее воскресенье стало известно, что 20-летний уроженец Эль-Пальмара отказался от выступления на домашнем «пятисотнике». Позже журналист Герман Абрил раскрыл причину снятия спортсмена с турнира в Барселоне, двукратным чемпионом которого он является.

«Стоит отметить: Карлос Алькарас не травмирован. Вчерашние медицинские тесты подтвердили это. Проблема в том, что при сильных ударах с форхенда он не очень хорошо чувствует себя. Важно, чтобы Карлос снова обрёл уверенность при выполнении удара», — заявил Абрил в своих социальных сетях.

В основной сетке Барселоны третью ракетку мира заменил представитель Венгрии Фабиан Марожан, который автоматически попал во второй круг Напомним, ранее Алькарас отказался от выступления на «Мастерсе» в Монте-Карло (Монако): испанец почувствовал дискомфорт в правой руке на тренировке перед началом турнира и принял решение сняться с соревнований.

Основное внимание в Барселоне в этот раз приковано не к снявшемуся Алькарасу и даже не к второму сеяному Рублёву. А к 22-кратному победителю мэйджоров Рафаэлю Надалю. 37-летнего Короля грунта в последнее время изрядно замучили травмы. После выхода в четвертьфинал Брисбена в начале года он не принял участия ни в одном официальном поединке — здоровье не позволяет. И сыграл лишь выставочный матч с уже неоднократно упомянутым выше Алькарасом в Лас-Вегасе.

Отметим, что «пятисотник» в Барселоне состоит из шести кругов. Теннисисты, которые не начнут свои первые встречи на турнире в понедельник, обязательно сыграют поединки на следующий день. Так, первый матч Надаля на грунте почти за два года должен пройти во вторник, 16 апреля, в 17:00 мск. В соперниках у 12-кратного победителя турнира по стартовому кругу будет 21-летний итальянец Флавио Коболли, 63-я ракетка мира. Ранее они никогда не играли друг с другом. Сегодня, 15 апреля, испанец провёл пресс-конференцию, на которой заявил, что точно выступит в Барселоне.

А вот россияне начинали свой путь на соревнованиях в Каталонии именно в понедельник. Первым на корт среди отечественных спортсменов предстояло выйти Роману Сафиуллину, который должен был встретиться с местным теннисистом Роберто Баутиста-Агутом. Оба соперника не слишком удачно выступили на «Мастерсе» в Монте-Карло, зачехлив ракетки уже во втором раунде. Россиянин потерпел поражение от лидера рейтинга рейтинга ATP Новака Джоковича, а испанец, прошедший в Монако квалификацию, не справился с поляком Хубертом Хуркачем.

Сафиуллин и Баутиста-Агут до этого встречались лишь однажды. На Уимблдоне-2023 Роман дожал оппонента в пятисетовом марафоне за 4 часа 8 минут — 2:6, 7:6, 6:7, 6:4, 7:5. Тогда Роберто дрогнул в концовке решающего сета — Роман сделал решающий брейк и довёл встречу до победы. Однако новый матч — это, как известно, уже совсем другая история.

В начале нового очного противостояния теннисисты уверенно держали свои подачи. Шанс первым сделать брейк в пятом гейме получил именно Баутиста-Агут. Но испанец не сумел использовать свою возможность. А уже в следующем гейме на приёме Роберто получил сразу три брейк-пойнта. На этот раз хозяин кортов взял чужую подачу — 4:3. В итоге 36-летний уроженец Кастельон-де-ла-Планы уверенно довёл дело до победы в сете, оформив ещё один брейк в концовке — 6:3. За всю партию у Романа не было ни одного шанса зацепиться на приёме, а вот его оппонент реализовал два из семи брейк-пойнтов. Практически по всем статическим показателям Баутиста-Агут был лучше соперника. Примечательно, что процент выигранных мячей на второй подаче у экс-девятой ракетки мира в одиночном разряде составил 100 (!).

Во второй партии наблюдалась равная борьба. Игра выравнялась, а теннисисты не давали шансов друг другу в геймах на своих подачах. Единственный брейк-пойнт в сете заработал именно испанец. Это случилось при счёте 4:4, 30:40. И всё же Сафиуллин выстоял, удержав подачу. В итоге всё решал тай-брейк. Роман вёл на нём со счётом 3:1, однако растерял преимущество, позволив Роберто заработать матчбол. Затем при счёте 6:6 хозяин кортов получил новый шанс закрыть встречу в свою пользу, однако снова ему это не удалось! Россиянин взял два мяча подряд и заработал сетбол. Но и у отечественного спортсмена оставить партию за собой не вышло. Роман допустил грубую ошибку с форхенда, отправив мяч в огромный аут. А тут Баутиста-Агут уже не простил Сафиуллина. Испанец выиграл три мяча подряд, а вместе с ними и поединок — 6:3, 7:6 (8) за 1 час 58 минут. Далее Роберто сразится с Кареном Хачановым.

Также свой матч на турнире в Испании в понедельник проводил ещё один россиянин — Павел Котов. 69-я ракетка мира в 1/32 финала «пятисотника» в Барселоне встречался с австрийцем Себастьяном Офнером. Соперники уже ранее проводили два очных поединка в сезоне-2022. В квалификации Кицбюэля хозяин кортов закрыл Котова со счётом 7:6, 7:5, а вот в квалификации US Open был сильнее уже Павел — 6:3, 6:4.

На старте очередной встречи выглядел увереннее именно Котов. Он сделал брейк уже в четвёртом гейме и удерживал преимущество вплоть до счёта 5:3. Однако подать на сет 25-летний уроженец Москвы не сумел. Офнер сделал обратный брейк, а следом и взял свою подачу — 5:5. И всё же в решающих отрезках партии Павел дожал противника. Стартовый сет россиянин оставил за собой со счётом 7:5.

Но далее представителю Австрии удалось переломить ход противостояния. Если в самом первом гейме второго сета Котов сумел уйти с тройного брейк-пойнта, то уже в следующем гейме на приёме его соперник сделал брейк — 3:1. А в конце партии Павел ещё раз отдал подачу. На этот раз под ноль. В итоге сет остался за Себастьяном со счётом 6:3.

На третью партию Котова просто не хватило физически. Офнер разматывал соперника по корту и был намного активнее в розыгрышах. 5:7, 6:3, 6:2 — именно с таким счётом австриец одержал волевую победу над соперником. Далее Себастьян сыграет с действующим чемпионом Монте-Карло Стефаносом Циципасом.

Турнир в Барселоне закончится 21 апреля. За всеми событиями следите на «Чемпионате».