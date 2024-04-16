Роддик: физические кондиции Джоковича вызывают беспокойство

Чемпион US Open – 2003, бывшая первая ракетка мира американский теннисист Энди Роддик высказался о поражении первой ракетки мира сербского теннисиста Новака Джоковича в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Серб проиграл норвежцу Касперу Рууду со счётом 4:6, 6:1, 4:6.

«Физические кондиции вызывают беспокойство. Вы не увидите кого-то, кто рано устаёт, а потом набирается сил по ходу матча. Я не знаю, что это такое. В первом сете Новак выглядел утомлённым, он был физически измотан. Но погода была нормальной, жары не было. Потом Новак вроде как нашёл свой темп и вернулся, но в последнем сете тоже возникли проблемы. Сложилось впечатление, что он находился в поиске чего-то на протяжении недели. Это вызывает тревогу», — приводит слова Роддика Tennis Channel.