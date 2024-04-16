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«Ты меня потеряла!» Соболенко — о том, что Бадоса назвала Жабер лучшей подругой в туре

«Ты меня потеряла!» Соболенко — о том, что Бадоса назвала Жабер лучшей подругой в туре
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко забавно отреагировала на признание испанки Паулы Бадосы, что её лучшей подругой в туре является тунисская теннисистка Онс Жабер.

После победы Бадосы в матче первого круга турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия) Жабер спросила у испанки, кто является её лучшей подругой в туре. Бадоса назвала Жабер. Позже теннисистка из Туниса опубликовала в соцсетях видео с признанием Бадосы и отметила Соболенко.

«Хорошо, пока, Паула. Ты меня потеряла!» — написала Соболенко в ответ на своей странице в соцсетях.

Позже Бадоса отреагировала на слова Соболенко на своей странице.

«Ха-ха, нет! И где ты была после моего матча? Арина, вы обе мне дороги, ладно?» — написала Бадоса.

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