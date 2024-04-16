Алькарас: «Мастерс» в Мадриде — моя цель, но я не хочу торопиться

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о возможном возвращении в тур на соревнованиях в Мадриде. Спортсмен подчеркнул, что не хочет форсировать восстановление после травмы.

«Моя цель — турнир в Мадриде, но с уверенностью сказать о том, что я там выступлю, не могу. Мы определили некоторые сроки, но пока ощущения не очень хорошие, я не хочу торопиться. Да, выступить в Мадриде — это моё намерение, но я подожду. Понемногу становится лучше, поэтому я надеюсь, что смогу встретиться с болельщиками в Мадриде», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

Напомним, турнир серии «Мастерс» в Мадриде, где Алькарасу предстоит защищать титул, пройдёт c 24 апреля по 5 мая.