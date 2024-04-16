Элина Аванесян вышла в 1/8 финала турнира в Руане, где сыграет с Миррой Андреевой
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В матче первого круга турнира категории WTA-250 в Руане (Франция) 67-я ракетка мира российская теннисистка Элина Аванесян одержала победу над представительницей Франции Фионой Ферро (144-я в рейтинге WTA). Встреча на стадионе «Киндарена» завершилась со счётом 6:2, 1:6, 7:5 в пользу российской спортсменки.
Руан. 1-й круг
16 апреля 2024, вторник. 12:35 МСК
144
Фиона Ферро
Ф. Ферро
Окончен
1 : 2
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|3
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|6
|5
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|1
|7
67
Элина Аванесян
Э. Аванесян
Продолжительность матча составила 2 часа 14 минут. Элина Аванесян в этой встрече совершила двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 13 заработанных. На счету Фионы Ферро две двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 10 заработанных.
В 1/8 финала грунтового турнира в Руане Элина Аванесян сыграет с 43-й ракеткой мира соотечественницей Миррой Андреевой. Женские соревнования в Руане завершатся 21 апреля.
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