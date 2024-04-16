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Рублёв — Накашима: россиянин проиграл в первом сете матча на турнире в Барселоне

Рублёв — Накашима: россиянин проиграл в первом сете матча на турнире в Барселоне
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В матче второго круга грунтового турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания) восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв встречается с представителем США Брэндоном Накашимой (87-й в рейтинге ATP). Первый сет завершился со счётом 6:4 в пользу американского спортсмена.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв — Брэндон Накашима во втором круге турнира в Барселоне.

Барселона. 2-й круг
16 апреля 2024, вторник. 15:35 МСК
Брэндон Накашима
87
США
Брэндон Накашима
Б. Накашима
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
6 		2
4 		3
         
Андрей Рублёв
8
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Напомним, счёт личных встреч — 1-0 в пользу Рублёва. Единственный предыдущий матч россиянин и американец провели на харде в Сан-Диего в 2021 году. Та встреча завершилась быстрой победой Рублёва со счётом 6:2, 6:1. Грунтовый турнир в Барселоне продлится до 21 апреля. Действующим чемпионом соревнований является испанец Карлос Алькарас.

Расписание турнира ATP-500 в Барселоне
Турнирная сетка соревнований
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