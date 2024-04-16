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Елена Рыбакина: Мирра Андреева — очень талантливая, она может достичь многого

Елена Рыбакина: Мирра Андреева — очень талантливая, она может достичь многого
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Чемпионка Уимблдона-2022, четвёртая ракетка мира, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала о взаимоотношениях с российскими спортсменками в туре, а также высказалась о перспективах 43-й ракетки мира 16-летней россиянки Мирры Андреевой.

«Со всеми российскими теннисистками неплохо общаюсь. Мирра — очень талантливая, молодая, и, думаю, что у неё ещё всё впереди. В своём возрасте она уже показывает такие хорошие результаты, и, конечно, она может достичь многого», — приводит слова Рыбакиной «Спорт-экспресс».

Напомним, Мирра Андреева выступает на грунтовом турнире категории WTA-250 в Руане (Франция). Во втором круге соревнований Андреева встретится с соотечественницей Элиной Аванесян (67-я в рейтинге WTA).

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