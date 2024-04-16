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Рыбакина — о переходе из России в Казахстан: нет смысла говорить о том, кто меня потерял

Рыбакина — о переходе из России в Казахстан: нет смысла говорить о том, кто меня потерял
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Чемпионка Уимблдона-2022, четвёртая ракетка мира, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина высказалась о смене гражданства с российского на казахстанское. Спортсменка представляет Казахстан на международных соревнованиях с 2018 года.

«Кто меня потерял и как это случилось… Думаю, сейчас уже нет смысла об этом разговаривать. В меня поверил Казахстан, ему нужен был игрок, и мы в этом плане нашли друг друга, чему я очень рада. Представляю эту страну уже так давно, что не думаю о том, что было до этого», — приводит слова Рыбакиной «Спорт-экспресс».

Напомним, Елена Рыбакина является чемпионкой Уимблдона 2022 года и финалисткой Отрытого чемпионата Австралии 2023 года в одиночном разряде. На счету казахстанской спортсменки семь побед на турнирах WTA в одиночном разряде.

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