Циципас — о травме Бадосы: видеть, как она страдает, было невыносимо

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал, как поддерживал свою девушку испанку Паулу Бадосу после травмы спины.

«Она намного лучше справляется с трудностями, чем я. Очевидно, я всё время был рядом, наблюдал за её прогрессом, как она развивается и поправляется. У Паулы была очень серьёзная травма спины. Никто не знает, какие трудные времена ей пришлось пережить. Потом у меня случилось нечто подобное. Но её случай серьёзнее. Видеть, как она страдает, было невыносимо. Но теперь я вижу, что её физическая форма вернулась. Паула играет всё лучше и лучше. У меня нет оснований полагать, что она не вернётся на прежний уровень. Паула может играть ещё лучше, она жаждет побед. Я никогда не видел её такой решительной прежде», — приводит слова Циципаса Tennis Channel.