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Циципас — о травме Бадосы: видеть, как она страдает, было невыносимо

Циципас — о травме Бадосы: видеть, как она страдает, было невыносимо
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Двукратный финалист турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал, как поддерживал свою девушку испанку Паулу Бадосу после травмы спины.

«Она намного лучше справляется с трудностями, чем я. Очевидно, я всё время был рядом, наблюдал за её прогрессом, как она развивается и поправляется. У Паулы была очень серьёзная травма спины. Никто не знает, какие трудные времена ей пришлось пережить. Потом у меня случилось нечто подобное. Но её случай серьёзнее. Видеть, как она страдает, было невыносимо. Но теперь я вижу, что её физическая форма вернулась. Паула играет всё лучше и лучше. У меня нет оснований полагать, что она не вернётся на прежний уровень. Паула может играть ещё лучше, она жаждет побед. Я никогда не видел её такой решительной прежде», — приводит слова Циципаса Tennis Channel.

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