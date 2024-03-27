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Видео: Стефанос Циципас поёт милую песню для Паулы Бадосы

Видео: Стефанос Циципас поёт милую песню для Паулы Бадосы
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Бывшая третья ракетка мира Стефанос Циципас опубликовал милое видео со своей возлюбленной, бывшей второй ракеткой мира, 26-летней испанской теннисисткой Паулой Бадосой. Он исполнил ремикс песни «Bohemian Rhapsody» группы Queen.

«Паула, я просто хочу записать с тобой песню», — пропел Циципас во время исполнения композиции.

Напомним, оба спортсмена выступали на «Мастерсе» в Майами (США), который проходит с 20 по 31 марта.

Паула Бадоса вылетела во втором раунде, проиграв второй ракетке мира, своей подруге Арине Соболенко со счётом 4:6, 3:6.

Майами (ж). 2-й круг
23 марта 2024, суббота. 00:00 МСК
Паула Бадоса
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3
6 		6
         
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

Стефанос Циципас также во втором круге неожиданно уступил бывшей 10-й ракетке мира, сейчас занимающему 126-е место в рейтинге ATP, канадцу Денису Шаповалову со счётом 6:2, 6:4.

Майами (м). 2-й круг
23 марта 2024, суббота. 22:55 МСК
Денис Шаповалов
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		4
         
Стефанос Циципас
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас

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