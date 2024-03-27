Видео: Стефанос Циципас поёт милую песню для Паулы Бадосы

Бывшая третья ракетка мира Стефанос Циципас опубликовал милое видео со своей возлюбленной, бывшей второй ракеткой мира, 26-летней испанской теннисисткой Паулой Бадосой. Он исполнил ремикс песни «Bohemian Rhapsody» группы Queen.
«Паула, я просто хочу записать с тобой песню», — пропел Циципас во время исполнения композиции.
Напомним, оба спортсмена выступали на «Мастерсе» в Майами (США), который проходит с 20 по 31 марта.
Паула Бадоса вылетела во втором раунде, проиграв второй ракетке мира, своей подруге Арине Соболенко со счётом 4:6, 3:6.
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
Стефанос Циципас также во втором круге неожиданно уступил бывшей 10-й ракетке мира, сейчас занимающему 126-е место в рейтинге ATP, канадцу Денису Шаповалову со счётом 6:2, 6:4.
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
Мы хотим спросить вас о некоторых продуктах «Чемпионата»: вы можете сделать сайт лучше
- 27 марта 2024
-
16:00
-
15:51
-
15:27
-
15:26
-
15:17
-
15:15
-
15:00
-
14:55
-
14:33
-
13:49
-
13:28
-
12:57
-
12:44
-
12:03
-
11:56
-
10:20
-
10:12
-
09:21
-
07:42
-
07:22
-
06:45
-
06:18
-
05:57
-
05:52
-
05:14
-
03:05
-
02:40
-
02:19
-
00:37
-
00:19
-
00:05
- 26 марта 2024
-
23:28
-
22:56
-
22:50
-
22:32