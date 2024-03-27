Видео: Стефанос Циципас поёт милую песню для Паулы Бадосы

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Бывшая третья ракетка мира Стефанос Циципас опубликовал милое видео со своей возлюбленной, бывшей второй ракеткой мира, 26-летней испанской теннисисткой Паулой Бадосой. Он исполнил ремикс песни «Bohemian Rhapsody» группы Queen.

«Паула, я просто хочу записать с тобой песню», — пропел Циципас во время исполнения композиции.

Напомним, оба спортсмена выступали на «Мастерсе» в Майами (США), который проходит с 20 по 31 марта.

Паула Бадоса вылетела во втором раунде, проиграв второй ракетке мира, своей подруге Арине Соболенко со счётом 4:6, 3:6.

Стефанос Циципас также во втором круге неожиданно уступил бывшей 10-й ракетке мира, сейчас занимающему 126-е место в рейтинге ATP, канадцу Денису Шаповалову со счётом 6:2, 6:4.

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