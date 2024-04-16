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Накашима высказался о победе над Рублёвым во втором круге турнира в Барселоне

Накашима высказался о победе над Рублёвым во втором круге турнира в Барселоне
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Американский теннисист Брэндон Накашима прокомментировал победу над восьмой ракеткой мира, россиянином Андреем Рублёвым (6:4, 7:6 (8:6) на турнире категории ATP-500 в Барселоне (Испания).

Барселона. 2-й круг
16 апреля 2024, вторник. 15:35 МСК
Брэндон Накашима
87
США
Брэндон Накашима
Б. Накашима
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 8
4 		6 6
         
Андрей Рублёв
8
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

«Я хорошо подавал и отбивал. У меня было много возможностей на его подаче, а также я много контролировал свои удары слева по корту в ответ на его удары слева. Я также добавил в игру несколько срезов и дропшотов. Думаю, это очень важно», — приводит слова Накашимы ATPTour.

87-я ракетка мира Накашима одержал вторую победу в карьере над игроком из топ-10 мирового рейтинга ATP. В октябре 2023 года во втором круге турнира в Шанхае (Китай) он разгромил датчанина Хольгера Руне (6:0, 6:2), занимавшего на тот момент пятое место в классификации ATP.

Следующим соперником американского теннисиста в Барселоне станет победитель матча между 30-й ракеткой мира аргентинцем Томасом Этчеверри и Ником Хардтом (229-й в мировой классификации ATP) из Доминиканской республики.

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