Накашима высказался о победе над Рублёвым во втором круге турнира в Барселоне

Американский теннисист Брэндон Накашима прокомментировал победу над восьмой ракеткой мира, россиянином Андреем Рублёвым (6:4, 7:6 (8:6) на турнире категории ATP-500 в Барселоне (Испания).

«Я хорошо подавал и отбивал. У меня было много возможностей на его подаче, а также я много контролировал свои удары слева по корту в ответ на его удары слева. Я также добавил в игру несколько срезов и дропшотов. Думаю, это очень важно», — приводит слова Накашимы ATPTour.

87-я ракетка мира Накашима одержал вторую победу в карьере над игроком из топ-10 мирового рейтинга ATP. В октябре 2023 года во втором круге турнира в Шанхае (Китай) он разгромил датчанина Хольгера Руне (6:0, 6:2), занимавшего на тот момент пятое место в классификации ATP.

Следующим соперником американского теннисиста в Барселоне станет победитель матча между 30-й ракеткой мира аргентинцем Томасом Этчеверри и Ником Хардтом (229-й в мировой классификации ATP) из Доминиканской республики.