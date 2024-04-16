Андрей Чесноков: Рублёв потерял уверенность — ему очень нужны победы

Российский теннисист и победитель семи турниров АТР Андрей Чесноков заявил, что Андрею Рублёву сейчас нужны победы, чтобы окончательно не потерять уверенность в себе.

«Рублёв потерял уверенность. Он проиграл в Монте-Карло Попырину, который до этого уже сыграл матч. То есть он уже почувствовал землю и разыгрался. Здесь то же самое. Накашима — хороший игрок. Он может преподнести любой сюрприз. Когда проигрываешь несколько турниров в первом круге, то теряешь уверенность. А в дальнейшем не знаешь, как выигрывать и строить игру.

Но на сегодня уровень тенниса невероятно высокий. В 70-х годах XX века, когда игрок из десятки проигрывал теннисисту на 100-м месте в рейтинге — это была сенсация. Сейчас это не так. Иногда игрок набирает хорошую форму и показывает игру, которая достойна десятки мира. Рублёву очень нужны победы, потому что каждая победа даёт уверенность в своих силах», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, в матче второго круга турнира в Барселоне восьмая ракетка мира Рублёв потерпел поражение от Брэндона Накашимы, который занимает 87-е место мирового рейтинга. Россиянин уступил в двух сетах.

Ранее о поражениях Рублёва также высказался Андрей Ольховский