Андрей Чесноков: Рублёв потерял уверенность — ему очень нужны победы

Российский теннисист и победитель семи турниров АТР Андрей Чесноков заявил, что Андрею Рублёву сейчас нужны победы, чтобы окончательно не потерять уверенность в себе.
«Рублёв потерял уверенность. Он проиграл в Монте-Карло Попырину, который до этого уже сыграл матч. То есть он уже почувствовал землю и разыгрался. Здесь то же самое. Накашима — хороший игрок. Он может преподнести любой сюрприз. Когда проигрываешь несколько турниров в первом круге, то теряешь уверенность. А в дальнейшем не знаешь, как выигрывать и строить игру.
Но на сегодня уровень тенниса невероятно высокий. В 70-х годах XX века, когда игрок из десятки проигрывал теннисисту на 100-м месте в рейтинге — это была сенсация. Сейчас это не так. Иногда игрок набирает хорошую форму и показывает игру, которая достойна десятки мира. Рублёву очень нужны победы, потому что каждая победа даёт уверенность в своих силах», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, в матче второго круга турнира в Барселоне восьмая ракетка мира Рублёв потерпел поражение от Брэндона Накашимы, который занимает 87-е место мирового рейтинга. Россиянин уступил в двух сетах.
|1
|2
|3
|
|7 8
|
|6 6
Ранее о поражениях Рублёва также высказался Андрей Ольховский
- 16 апреля 2024
-
19:27
-
19:22
-
19:16
-
19:01
-
18:45
-
18:38
-
18:35
-
18:18
-
18:10
-
17:34
-
17:28
-
16:59
-
16:28
-
16:21
-
16:11
-
15:54
-
15:06
-
14:51
-
14:13
-
13:22
-
12:00
-
11:20
-
10:39
-
10:35
-
09:33
-
00:50
-
00:48
-
00:43
-
00:18
- 15 апреля 2024
-
23:57
-
22:44
-
22:42
-
22:38
-
22:00
-
21:38