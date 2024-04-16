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Стало известно, какие теннисистки выступят на Ролан Гарросе по специальному рейтингу

Стали известны имена теннисисток основной сетки, которые выступят на турнире Ролан Гаррос в Париже (Франция) по специальному рейтингу (SR).

Напомним, ежегодный Открытый чемпионат Франции пройдет с 26 мая по 8 июня. Соревнование является одним из четырёх турниров Большого шлема.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться со списком теннисисток, прошедших на турнир Ролан Гаррос по специальному рейтингу:

1. Анжелика Кербер (Германия)

2. Наоми Осака (Япония)

3. Ирина Бегу (Румыния)

4. Аманда Анисимова (США)

5. Бьянка Андрееску (Канада)

6. Юлия Грабер (Австралия)

7. Алисон Ван Эйтванк (Бельгия)

8. Александра Крунич (Сербия)

Напомним, российские теннисистки и теннисисты выступают на международных соревнованиях под нейтральным флагом по решению Международной федерации тенниса.