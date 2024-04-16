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Рафаэль Надаль одержал уверенную победу в своём первом матче после продолжительной паузы

Рафаэль Надаль одержал уверенную победу в своём первом матче после продолжительной паузы
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел во второй круг турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания). Сегодня, 16 апреля, в матче первого круга соревнований он одержал победу над представителем Италии Флавио Коболли. Встреча закончилась со счётом 6:2, 6:3 в пользу испанца.

Барселона. 1-й круг
16 апреля 2024, вторник. 17:55 МСК
Флавио Коболли
62
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		3
6 		6
         
Рафаэль Надаль
644
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль

Продолжительность матча составила 1 час 25 минут. Надаль в этой встрече ни разу не подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из десяти заработанных. На счету Коболли три эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.

В следующем круге турнира в Барселоне Надаль сыграет с 11-й ракеткой мира из Австралии Алексом де Минором.

Напомним, 37-летний Надаль пытался вернуться в тур на американской серии турниров, однако это не увенчалось успехом, теннисист заявил, что пока не готов к выступлению на подобном уровне. При этом американские зрители всё же увидели Рафаэля на корте — он принял участие в выставочном матче с Карлосом Алькарасом, который прошёл в Лас-Вегасе. Надаль эту встречу проиграл.

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