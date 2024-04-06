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Рафаэль Надаль, деньги: сколько заработал, реклама, инвестиции, рейтинг Forbes, венчурный фонд, Федерер, Джокович

Надаль пропускает турниры, но развивает бизнес-империю. Рафа заработал больше Джоковича
Михаил Георгиев
Бизнес Рафаэля Надаля
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Испанец проявляет себя в роли крутого инвестора — основной упор Король грунта сделал на недвижимость.

Экс первая ракетка мира Рафаэль Надаль продолжает огорчать своих поклонников уведомлениями о снятии с очередных турниров. Восстанавливавшийся от многочисленных травм почти весь прошлый год испанец сначала получил новое повреждение (травма бедра) на подготовительном турнире к Australian Open – 2024. Затем он повредил спину и пропустил серию хардовых сражений в Дохе, Индиан-Уэллсе и Майами. В начале апреля Рафа объявил, что не готов к старту любимого грунтового сезона и не примет участия в сражениях в Монте-Карло, Барселоне и Мадриде. Есть небольшой шанс, что он сможет вернуться на «Мастерсе» в Риме, чтобы разогреться накануне «Ролан Гаррос».

Прощальная гастроль чемпиона смазывается из-за перманентных проблем со здоровьем, и в этом нет ничего удивительного – 3 июня Надалю исполнится уже 38 лет. К сожалению, великий мастер проигрывает битву времени и совсем скоро окончательно сосредоточится на семье и бизнесе. Полтора года назад у него родился Рафаэль-младший, а по части заработков и инвестиций за пределами корта испанцу может дать фору только Роджер Федерер. Посчитали деньги Надаля.

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Критика за контракт на продвижение Саудовской Аравии

Рафа не играл официальные матчи с января, но проблемы со здоровьем оказались не настолько критичными, чтобы отказаться от участия в турнире Netflix Slam, который прошёл в начале марта в Лас-Вегасе. В рамках мероприятия испанец проводил тренировки за $ 150 тыс. и сыграл выставочный матч против Карлоса Алькараса, предположительно заработав за несколько дней порядка $ 3 млн. Netflix Slam в очередной раз продемонстрировал выдающуюся хватку испанца по части способности зарабатывать – Надаль никогда не упускал любой возможности увеличить свой капитал. Даже если за это его сильно критиковали.

Рафа — амбассадор Федерации тенниса Саудовской Аравии

Рафа — амбассадор Федерации тенниса Саудовской Аравии

Фото: Федерация тенниса Саудовской Аравии

В начале 2024 года в Испании поднялась волна возмущения после того, как стало известно, что Рафа стал послом тенниса Саудовской Аравии. По долгосрочному соглашению, он должен будет «способствовать развитию этого вида спорта и вдохновлять новое поколение спортсменов королевства». Сумма сделки не разглашается, но звезда футбола Лионель Месси получил за сопоставимую роль $ 25 млн по трёхлетнему контракту.

«Рафа, неужели была острая необходимость сотрудничать с правительством страны, в которой женщин забивают камнями, если они не носят хиджаб на публике, а права человека ограничены? – сокрушался в открытом письме, опубликованном El Pais, один из фанатов Надаля. – Видимо, когда речь идёт о больших деньгах, исчезают достоинство и честь». Для испанца это не просто контракт на продвижение Саудовской Аравии – в планах у звезды открыть в этой стране филиал своей академии.

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Способностью 22-кратного победителя турниров «Большого шлема» зарабатывать можно только восхищаться – даже пропустив почти весь прошлый сезон, легенда аккумулировал $ 15,5 млн. Из этой суммы испанец заработал на корте лишь $ 1,5 млн, а остальной профит принесла коммерческая и инвестиционная деятельность. В данный момент Надаль второй игрок в истории тура по призовым – на его счету $ 134,6 млн. Заметно больше – $ 181,6 млн – лишь у Новака Джоковича, но зато Рафа превосходит серба по заработкам вне корта. По информации Forbes, коммерческая деятельность позволила испанцу заработать $ 390 млн, тогда как Ноле – $ 340 млн.

В 2006 году Рафа учредил венчурную компанию, он зарабатывает с её помощью € 25 млн год

Как и многие другие гении спорта, Рафа задумался о дополнительном заработке после первых же успехов. В 2005 году он основал венчурную компанию (предприятие, благодаря которому осуществляются рискованные проекты) Aspemir. Если сегодня Надаля критикуют за связь с арабами, то тогда его подозревали в схемах ухода от налогов. История нередкая для резидентов Испании – в 2009 году Верховный суд обязал бывшую первую ракетку мира Аранчу Санчес-Викарио выплатить штраф в размере € 5,2 млн за налоговое мошенничество в период с 1989 по 2003 год. Спортсменка утверждала, что в этот период она проживала в Андорре, а не в Испании, поэтому не должна была платить налог, но суд не принял эти доводы.

Рафаэль Надаль с руководителем Melia Hotels International

Рафаэль Надаль с руководителем Melia Hotels International

Фото: Carlos Alvarez/Getty Images

Надаля упрекнули, что он похожим образом зарегистрировал Aspemir – не на родных Балеарах, а в провинции Гипускоа. В начале нулевых правительство установило низкую налоговую ставку, чтобы привлечь как можно больше инвестиций для развития региона. В результате многие бизнесмены совсем обнаглели, и в 2011-м льготы отменили. Однако журналисты издания El Confidencial узнали, что венчурный фонд Надаля с 2006 по 2009 год заплатил налогов всего € 10,5 тыс. При этом прибыль Aspemir получила огромную – € 47 млн. Однако проверка выявила лишь незначительные нарушения в деятельности компании Надаля, он отделался небольшим штрафом и перерегистрировал свои бизнес-активы в родном Манакоре.

Сегодня Aspemir – это мощнейшая структура и главный инвестиционный инструмент Надаля, который контролирует около 30 различных компаний, фирм и предприятий. В среднем, по данным AS, годовая прибыль Aspemir составляет € 20-25 млн в год. В бизнесе задействованы почти все члены семьи Рафы – его родители Себастьян и Анна являются управляющими директорами. Основная деятельность венчурной компании сосредоточена вокруг недвижимости. В данный момент Aspemir владеет 22 объектами в Мадриде, Барселоне, Валенсии и других крупных испанских городах.

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Компания Рафы не только скупает недвижимость, но и строит. В Aspemir входит строительная компания Mabel Capital, которая занималась возведением академии теннисиста в Манакоре. Также спортсмен вкладывает в предприятия, занимающиеся возобновляемыми источниками энергии и медиа – в частности, ему принадлежит продюсерская компания Komodo, продвигающая на Netflix испанские сериалы. Теперь неудивительно, что Рафа сыграл на Netflix Slam, даже будучи травмированным.

За участие в Netflix Slam Рафа заработал $ 3 млн

За участие в Netflix Slam Рафа заработал $ 3 млн

Фото: David Becker/Getty Images

В последние годы из-за значительного сокращения участия в турнирах у Надаля стало заметно больше времени, и он много отдыхает. А расслабляться он любит со вкусом, поэтому один из последних проектов Надаля связан с развитием гостиничного бизнеса. В 2021 году Рафа совместно с популярной сетью отелей Melia Hotels International презентовали совместный бренд ZEL – до 2026 года фирменные заведения должны открыться в Америке, на Ближнем Востоке, в Азии и Европе.

Сотрудничает с Nike, снялся в рекламном ролике со звездой НБА

Сегодня редкая рекламная пауза на испанском телевидении обходится без ролика с участием Карлоса Алькараса – когда-то так было и с Надалем. Несмотря на редкие выступления Рафы, спонсоры по-прежнему любят и ценят его. Уже более 20 лет длится сотрудничество грунтового короля с автопроизводителем Kia Motors – контракт ежегодно приносит ему $ 8 млн. Также Надаль получает доход от сделок с маркой люксовых часов Richard Mille и с брендами одежды Tommy Hilfiger и Armani, с крупнейшей финансово-кредитной группой Испании Grupo Santander, а также с производителем теннисного инвентаря и обуви Babolat.

Главный гений маркетинга из мира тенниса Роджер Федерер несколько лет назад покорил отметку в $ 1 млрд. Один из самых выгодных своих контрактов он заключил в 2018 году, когда ушёл от Nike и стал амбассадором бренда одежды Uniqlo. Японцы платят швейцарцу по 10-летнему контракту $ 30 млн в год. Рафа, в отличие от своего друга, не стал метаться и всю карьеру работает с Nike. Сотрудничество с техническим спонсором приносит испанцу $ 10 млн в год, также Надаль выпускает совместно с производителем одежды собственную линейку «Бешеный бык».

Одну из самых последних сделок Рафа заключил в конце прошлого года с американской сетью ресторанов быстрого питания Subway. В одном из рекламных роликов он снялся вместе со звездой баскетбола Стефеном Карри. В ролике показан новый сэндвич Grand Slam Ham, ветчину для которого нарезают на специальном оборудовании прямо в ресторане. Поклонники в соцсетях сравнили эту нарезку с неповторимым слайсом чемпиона.

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