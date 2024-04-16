«Получаю удовольствие». Надаль поделился первыми эмоциями после возвращения в теннис
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал своё возвращение в теннис после продолжительной паузы.
Барселона. 1-й круг
16 апреля 2024, вторник. 17:55 МСК
62
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Окончен
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Рафаэль Надаль
Р. Надаль
«За свою карьеру я много раз пробовал возвращаться. И каждый раз становится ещё сложнее. Особенно когда ты становишься старше. Я переживаю трудные моменты. Однако, когда я могу провести несколько дней в туре, потренироваться с ребятами, а потом посоревноваться с ними, я получаю удовольствие. Я не останавливаюсь на достигнутом», — сказал Надаль в послематчевом интервью.
Сегодня, 16 апреля, в матче первого круга соревнований он одержал победу над представителем Италии Флавио Коболли. Встреча закончилась со счётом 6:2, 6:3 в пользу испанца.
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