Виктор Янчук: Рублёв показывает 70% от своей лучшей игры

Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказался о поражении восьмой ракетки мира Андрея Рублёва от американца Брэндона Накашимы (4:6, 6:7(6:8)) во втором круге грунтового турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания).
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«Андрей допустил очень много невынужденных ошибок. В лучшем случае он показывает 70% от своей лучшей игры. Он не только слева ошибался, но и в простых ситуациях промахивался своим любимым ударом справа, а когда коронный удар подводит, рассчитывать особо не на что. Американец оказался наигранным, он сыграл надёжнее Рублева», — приводит слова Янчука ТАСС.
Андрей Рублёв потерпел четвёртое подряд поражение на турнирах ATP. Последний раз он выиграл в матче 1/32 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США) у британца Энди Маррея (7:6 (7:3), 6:1).
- 16 апреля 2024
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