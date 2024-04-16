Виктор Янчук: Рублёв показывает 70% от своей лучшей игры

Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказался о поражении восьмой ракетки мира Андрея Рублёва от американца Брэндона Накашимы (4:6, 6:7(6:8)) во втором круге грунтового турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания).

«Андрей допустил очень много невынужденных ошибок. В лучшем случае он показывает 70% от своей лучшей игры. Он не только слева ошибался, но и в простых ситуациях промахивался своим любимым ударом справа, а когда коронный удар подводит, рассчитывать особо не на что. Американец оказался наигранным, он сыграл надёжнее Рублева», — приводит слова Янчука ТАСС.

Андрей Рублёв потерпел четвёртое подряд поражение на турнирах ATP. Последний раз он выиграл в матче 1/32 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США) у британца Энди Маррея (7:6 (7:3), 6:1).