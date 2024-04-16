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«Рублёву надо просто верить в себя». Селиваненко — о проигрыше россиянина в Барселоне

«Рублёву надо просто верить в себя». Селиваненко — о проигрыше россиянина в Барселоне
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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко заявил, что Рублёву стоит просто поверить в себя.

«Подобные неудачные полосы случаются в карьере любого теннисиста. Это неотъемлемая часть спортивной жизни. Поэтому здесь нет какой-то уж драмы. Рублёву надо просто верить в себя и в свою игру», — приводит слова Селиваненко Metaratings.by.

Напомним, сегодня, 16 апреля, Андрей Рублёв проиграл в матче второго круга АТР-500 в Барселоне (Испания) Брэндону Накашиме из США. Это поражение стало для восьмой ракетки мира четвёртым подряд. После матча он сломал ракетку об корт.

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Ранее российский теннисист Андрей Ольховский предположил, что это связано с проигрышем в полуфинале в Дубае, после которого теннисист так и не пришёл в форму морально.

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