«Рублёву надо просто верить в себя». Селиваненко — о проигрыше россиянина в Барселоне

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко заявил, что Рублёву стоит просто поверить в себя.

«Подобные неудачные полосы случаются в карьере любого теннисиста. Это неотъемлемая часть спортивной жизни. Поэтому здесь нет какой-то уж драмы. Рублёву надо просто верить в себя и в свою игру», — приводит слова Селиваненко Metaratings.by.

Напомним, сегодня, 16 апреля, Андрей Рублёв проиграл в матче второго круга АТР-500 в Барселоне (Испания) Брэндону Накашиме из США. Это поражение стало для восьмой ракетки мира четвёртым подряд. После матча он сломал ракетку об корт.

Материалы по теме Фото Рублёв яростно разломал ракетку после вылета с турнира в Барселоне

Ранее российский теннисист Андрей Ольховский предположил, что это связано с проигрышем в полуфинале в Дубае, после которого теннисист так и не пришёл в форму морально.