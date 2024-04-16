Надаль: возможность играть на данном этапе карьеры многое значит для меня

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился впечатлениями от возвращения в теннис.

«Я знаю все нюансы, через которые мне пришлось пройти. Возможность играть на данном этапе карьеры многое значит для меня. Мне понравилось играть дома при заполненных трибунах, я получил наслаждение. Мы находимся в ситуации, когда не нужно слишком много анализировать на тактическом уровне. К сожалению, есть много других важных вещей, прежде чем думать об этом. Я должен адаптироваться к тому, что есть», — сказал Надаль после матча с Коболли.

Сегодня, 16 апреля, в матче первого круга соревнований Надаль одержал победу над представителем Италии Флавио Коболли. Встреча закончилась со счётом 6:2, 6:3 в пользу испанца.