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Надаль: возможность играть на данном этапе карьеры многое значит для меня

Надаль: возможность играть на данном этапе карьеры многое значит для меня
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился впечатлениями от возвращения в теннис.

Барселона. 1-й круг
16 апреля 2024, вторник. 17:55 МСК
Флавио Коболли
62
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		3
6 		6
         
Рафаэль Надаль
644
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль

«Я знаю все нюансы, через которые мне пришлось пройти. Возможность играть на данном этапе карьеры многое значит для меня. Мне понравилось играть дома при заполненных трибунах, я получил наслаждение. Мы находимся в ситуации, когда не нужно слишком много анализировать на тактическом уровне. К сожалению, есть много других важных вещей, прежде чем думать об этом. Я должен адаптироваться к тому, что есть», — сказал Надаль после матча с Коболли.

Сегодня, 16 апреля, в матче первого круга соревнований Надаль одержал победу над представителем Италии Флавио Коболли. Встреча закончилась со счётом 6:2, 6:3 в пользу испанца.

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