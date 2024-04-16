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Видео поражения Рублёва на турнире в Барселоне, которое стало для теннисиста 4-м подряд

Сегодня, 16 апреля, восьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв завершил выступления на турнире категории ATP-500 в Барселоне (Испания). В матче второго круга он уступил представителю США Брэндону Накашиме (87-й в рейтинге ATP) со счётом 4:6, 6:7 (6:8).

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором матча Брэндон Накашима — Андрей Рублёв, который начинается на отметке 3:30.

Данное видео доступно на Youtube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP.

Отметим, что Рублёв потерпел четвёртое подряд поражение на турнирах ATP. Последний раз он выиграл в матче 1/32 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США) у британца Энди Маррея в 1/32 финала (7:6 (7:3), 6:1).

Следующим соперником американского теннисиста в Барселоне станет победитель матча между 30-й ракеткой мира аргентинцем Томасом Этчеверри и Ником Хардтом (229-й в мировой классификации ATP) из Доминиканской республики.