Хуберт Хуркач — лидер по эйсам в этом сезоне, Рублёв — на седьмом месте

Польский теннисист, девятая ракетка мира Хуберт Хуркач является лидером по количеству эйсов на турнирах ATP в этом сезоне. На данный момент на его счету 358 подач навылет.
Рейтинг ATP количеству эйсов в 2024 году:
1. Хуберт Хуркач (Польша) — 358.
2. Александр Бублик (Казахстан) — 232.
3. Александр Зверев (Германия) — 226.
4. Бен Шелтон (США) — 192.
5. Григор Димитров (Болгария) — 190.
6. Гаэль Монфис (Франция) — 183.
7. Андрей Рублёв (Россия) — 182.
8. Каспер Рууд (Норвегия) — 174.
9. Таллон Грикспор (Нидерланды) — 173.
10. Хольгер Руне (Дания) — 170…
17. Карен Хачанов (Россия) — 151…
19. Даниил Медведев (Россия) — 149…
23. Янник Синнер (Италия) — 144…
37. Новак Джокович (Сербия) — 114…
45. Роман Сафиуллин (Россия) — 102…
69. Карлос Алькарас (Испания) — 61…
93. Павел Котов (Россия) — 40.