Хуберт Хуркач — лидер по эйсам в этом сезоне, Рублёв — на седьмом месте

Польский теннисист, девятая ракетка мира Хуберт Хуркач является лидером по количеству эйсов на турнирах ATP в этом сезоне. На данный момент на его счету 358 подач навылет.

Рейтинг ATP количеству эйсов в 2024 году:

1. Хуберт Хуркач (Польша) — 358.

2. Александр Бублик (Казахстан) — 232.

3. Александр Зверев (Германия) — 226.

4. Бен Шелтон (США) — 192.

5. Григор Димитров (Болгария) — 190.

6. Гаэль Монфис (Франция) — 183.

7. Андрей Рублёв (Россия) — 182.

8. Каспер Рууд (Норвегия) — 174.

9. Таллон Грикспор (Нидерланды) — 173.

10. Хольгер Руне (Дания) — 170…

17. Карен Хачанов (Россия) — 151…

19. Даниил Медведев (Россия) — 149…

23. Янник Синнер (Италия) — 144…

37. Новак Джокович (Сербия) — 114…

45. Роман Сафиуллин (Россия) — 102…

69. Карлос Алькарас (Испания) — 61…

93. Павел Котов (Россия) — 40.